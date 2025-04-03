Spor yazarları Fenerbahçe'nin mağlubiyetini yorumladı: 'Sen hangi büyük maçta ne yaptın?'
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Spor yazarları Fenerbahçe'nin mağlubiyetini kaleme aldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları maçın ardından sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi.
Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:
"ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR"
Erman Toroğlu: "Beşiktaş’tan ligde büyük yara alan Galatasaray’ın halinden Mourinho’lu Fenerbahçe faydalanamadı. O zaman şampiyonluk mu derseniz? Çok zor derim. Zaten şu fikirdeyim. Fener zor şampiyon olur. Eğer Fenerbahçe şampiyon olacaksa bu Fenerbahçe’nin gayretiyle değil Galatasaray’ın ve Okan’ın yapacağı büyük hatalardan olur. Bu kadar net." (Sözcü)
"ÖZEL BİR SEYİRCİ"
Gürcan Bilgiç: "Böyle derbilerin sırrı, büyük futbolcuların maça ağırlıklarını koymasıdır. Mourinho'nun 11 seyircisi vardı sahada, Okan Buruk'un ise kahramanları. Süreç, Mourinho'nun ikinci kez Okan Buruk'u ipten almasıyla sonuçlandı. İlk Kadıköy yenilgisinde şampiyonlar Ligi'nden elenmiş rakibine hayat öpücüğü verdi, şimdi derbi yenilgisiyle gelip tartışıldığı dönemde… Mourinho bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına borçluydu. Şimdi bu kırılgan taraftarın önüne puan farkını üçe indirmek için çıkacak. Böyle bir kadro ancak bu kadar kötü yönetilip, yönlendirebilir. Tam "özel biri"ne göre bir durum." (Sabah)
"MOURINHO DERBİ İŞİNİ ÇÖZEMEDİ"
Ercan Taner: "Ezeli rakibin üç gün önce derbi kaybetmiş, sen deplasmanda farklı kazanmışsın. Ligde 28 maç sonra yenilmiş Galatasaray’da normal olarak moraller zirve değildi maç öncesinde. Fenerbahçe Kadıköy’de bu defa avantajlı taraf olarak gözüküyordu. Oyun Tadic’i çağırıyordu son 20 dakikaya girilirken ama çok geç alındı Fenerbahçe, rakibi bunaltacak baskıyı bir türlü gerçekleştiremedi. Şu ana kadar derbi kazanma işini çözememiş Jose Mourinho gerçeği ortaya çıktı. Bu maçı kazanamayan taraf psikolojik olarak ağır darbe alacaktı ve son bölümlere Galatasaray avantajlı girmişti. Maçın son anları gerilim filmi gibiydi. Oyuncular sinirlerine hakim olamadılar. Maalesef kırmızı kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe, ezeli rakibine evinde yine kaybetti. Hem de iyi oynamayarak."
"GALATASARAY'I RESMEN DİRİLTTİ"
İlker Yağcıoğlu: "Mourinho 30. dakikada 3 oyuncu değişikliği yapsa hiç yadırgamazdım. İşin tuhafı ilk yarının son dakikasında gelen gol Mourinho için yeterli olsa gerek. 2. yarıya hiç değişiklik yapmadan başladı. Talisca, En Nesyri, Szymanski ve Amrabat tanınmayacak kadar kötü oynadılar. Oyunun ikinci yarısı biraz da psikolojik olarak Galatasaray'ın geri çekilmesiyle biraz daha Fenerbahçe lehine döndü gibi ama Sarı-Lacivertliler bir türlü maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı. Oyunun son bölümü ise neredeyse bir boks maçına döndü. Yedek kulübeleri, saha içi, itiş, kakış ama sonuçta Galatasaray'ın tur atlamasına şahit olduk. Gelelim Mourinho'ya dün akşam resmen Galatasaray'ı diriltti. Kendi sahasında iki kez rakibine mağlup oldu. Derbi kazanamadı. Açıkçası Okan Buruk'un sallanan koltuğunu dün geceki oyunuyla iyice sağlama almış oldu." (Takvim)
"MÜCADELE ETMEK GEREKİR!"
Hilmi Türkay: "Devre biterken Szymanski’nin golü, ikinci yarı Fenerbahçe için bir kıpırdanışın habercisiydi. Ama bunu yapmak için koşmak, mücadele etmek gerekir. Hiçbirini göremedik. Sonuç Fenerbahçe elendi, Galatasaray Kadıköy’de 2’de 2 yaptı." (Cumhuriyet)
"SEN HANGİ BÜYÜK MAÇTA NE YAPTIN!"
Nihat Kahveci: "Bütün ibreler Fenerbahçe'ye dönükken ilk yarıda hiçbir şey üretemiyor. Bunu görünce dersin ki dokunuş zamanı. Benim aklım almıyor. Hoca ligde ilk 5 sıradaki takımlara dokunmadın. Niye geldin hocam? Fenerbahçe taraftarları gözünüzü seveyim bu soruyu sorun. Niye geldin? Hocaya sorun, yönetime sorun. İsmail hoca 99 puan aldı, neden gitti? Sen hangi kritik maçta ne yaptın hocam?"
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