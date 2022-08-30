Eski hakemler Enner Valencia'nın kırmızı kart pozisyonunu yorumladı

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 13:31
<p>Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanırken maça damga vuran isim ise Enner Valencia oldu. </p>

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanırken maça damga vuran isim ise Enner Valencia oldu. 

<p>Mücadelenin 22. dakikasında sarı-lacivertlilerin golcüsü Enner Valencia, Adil Demirbağ'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.</p>

Mücadelenin 22. dakikasında sarı-lacivertlilerin golcüsü Enner Valencia, Adil Demirbağ'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

<p><strong>ÖZÜR DİLEDİ</strong></p> <p>Mücadele sırasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftarından özür dilerken, hakemin kararına da tepki gösterdi.</p>

ÖZÜR DİLEDİ

Mücadele sırasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftarından özür dilerken, hakemin kararına da tepki gösterdi.

<p><strong>Tecrübeli futbolcu Instagram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:</strong></p> <p>"Bugün yaşanandan ötürü takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum ancak hakemin verdiği kararı kabul etmiyorum."</p>

Tecrübeli futbolcu Instagram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yaşanandan ötürü takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum ancak hakemin verdiği kararı kabul etmiyorum."

<p>Konyaspor - Fenerbahçe maçına damga vuran Enner Valencia'nın kırmızı kart pozisyonuyla ilgili hakem yorumcuları da düşüncelerini paylaştı.</p>

Konyaspor - Fenerbahçe maçına damga vuran Enner Valencia'nın kırmızı kart pozisyonuyla ilgili hakem yorumcuları da düşüncelerini paylaştı.

<p><strong>İşte öne çıkan hakem yorumcularının düşünceleri:</strong></p> <p>Deniz Ateş Bitnel: Yanlış karar.</p> <p>Abdullah Yılmaz: Kırmızı olmaz.</p> <p>Seçim Demirel: Ağır karar.</p> <p>Lale Orta: Sarı kart.</p> <p>Deniz Çoban: Sarı kart.</p> <p>Bülent Yıldırım: Kırmızı kart.</p> <p>Fırat Aydınus: Kırmızı kart.</p>

İşte öne çıkan hakem yorumcularının düşünceleri:

Deniz Ateş Bitnel: Yanlış karar.

Abdullah Yılmaz: Kırmızı olmaz.

Seçim Demirel: Ağır karar.

Lale Orta: Sarı kart.

Deniz Çoban: Sarı kart.

Bülent Yıldırım: Kırmızı kart.

Fırat Aydınus: Kırmızı kart.

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