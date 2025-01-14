Konyasporlu yıldızdan Fenerbahçe maçı tepkisi!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Konyasporlu yıldızdan Fenerbahçe maçı tepkisi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:11

Konyaspor'da kaptan Guilherme, Fenerbahçe karşısındaki 3-2'lik yenilginin ardından konuştu.

'CEZA ALMAKTAN KORKUYORUM'

Guilherme, "Öncelikle bugün stadyuma taraftarımıza teşekkür ederim, harika bir atmosferdi. Kardeşimiz Ahmet Çalık'ı gururlandırmış ve onurlandırmış olmak isterdik. Burada onun adına, onun onuruna, herkes için puanı getirme motivasyonumuz vardı. Bazı kararlar, maç sürecinde bize zarar verebiliyor. Kafamdan geçen her cümleyi söylerdim ama ceza almaktan korkuyorum" ifadelerini kullandı.

'KONTROL BİZDE DEĞİLDİ'

Açıklamalarına devam eden Guilherme, "Burada bizim de sahada hatalarımız oldu ama Prip'in pozisyonunu ve Dzeko'nun pozisyonunu göz önüne aldığınızda... Bu gibi kararlar bize zarar veriyor. Bugün Konyaspor'un ne olduğunu elimizden geldiğince gösterdik ama kontrol bizde değildi" sözlerini sarf etti. 


Etiketler: #konyaspor #guilherme #fenerbahçe

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