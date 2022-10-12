Eski öğrencileri Fatih Terim'i anlattı: 'Jose Mourinho'dan önce O vardı!
"EN İYİLERDEN BİRİYDİ"
Giuseppe Taglialatela: "Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz."
"MARADONA KADAR EFSANE BİRİDİR!"
Giuseppe Taglialatela: "Karizma, Fatih Terim'in en büyük kozlarından biriydi. Çünkü, her türlü rakiple yüzleşebilmeniz için size destek verirdi. Bir futbolcu olarak sizi öyle etkilerdi ki DNA'nız değişirdi. Soyunma odasında konuşmaya başlar başlamaz size özgüven verirdi. Soyunma odasında konuşurken göğsümü yumrukladığını hatırlıyorum. Sadece en iyiler böyledir işte. Maradona, Careca, Batistuta ve Rui Costa gibi efsanelerle birlikte oynadım. Bence Terim de onlar kadar büyük efsaneydi."
"KARİZMASINI HEMEN ANLADIK"
Marcio Amoroso: "Fiorentina ile ilk antrenmanına çıkar çıkmaz ne kadar karizmatik biri olduğu hemen anlaşıldı. Nasıl hareket ettiğini, nasıl konuştuğunu ve nasıl biri olduğunu hemen fark ettik. Fatih Terim ile Fiorentina'da geçirdiğimiz 2000/01 sezonu iyi anılarla doluydu."
"BANA, BENDEN DAHA ÇOK İNANIYORDU"
Marcio Amoroso: "İlk maçlarda 11'de değildim. Parma'ya karşı oynadığımız maçta süre aldım ve gol attım. O andan itibaren daha çok şans bulmaya başladım. Fatih Terim beni hep gol atmaya teşvik ederdi. 7-8 gol attığımı hatırlıyorum. Beni her zaman motive ederdi. Çok memnundum. Çünkü, ben 7-8 gol atabilecek kalitede bir oyuncu olduğumu düşünmezdim. Sık sık beni hücum etmem konusunda ikna ederdi. Her zaman büyük bir vizyonu vardı."
"SADECE TEK BAKIŞLA MOTİVE EDERDİ"
Mauro Bressan: "Terim ile geçirdiğim o 1 sezonun ocak ve şubat aylarında kariyerimin en iyi futbolunu oynadım. Terim ile çok mutluydum. Torino'da Juventus'a karşı harika bir futbol oynadık. Sonra Milan'ı önce 4-0, ardından 2-0 mağlup ettik. Bana göre Fiorentina, o dönem Terim ile birlikte harika futbol oynuyordu. Çok liyakatliydi, hak edeni oynatırdı. Bizi nasıl motive edeceğini çok iyi bilen, en iyi şekilde çalıştıran biriydi. Bir teknik direktör, oyuncusunu önce kişiliğiyle etkiler. Terim, futbolcusundan çok yüksek verim almayı bilen biriydi. Takımdaki önemimi, sadece bir bakışla ya da doğru zamanda doğru bir kelimeyle anlatırdı. Her zaman motive ve kararlı bir şekilde sahaya çıkardım. Normalde yapabileceklerimden çok daha fazlasını yapar hale gelmiştim."
"FLORANSA, TERİM'E AŞIKTI!"
Nuno Gomes: "Portekiz ile EURO2000'i yeni bitirmiştim. Fiorentina beni aradığında tatildeydim. Giancarlo Antognoni beni istemişti. Birkaç gün sonra Fatih Terim'den bir telefon geldi. Bana projesini anlattı ve beni çok istediğini, çünkü oyun tarzımdan dolayı takımına mükemmel uyacağımı söyledi. Ardından Floransa'ya gitmeyi kabul ettim. Antrenman kampına gittiğimde ağustos ayıydı. Portekiz ile yarı finale kadar çıktığım için kampa geç katılmıştım. Terim bana çok iyi davrandı. Floransa'da yaşayacak bir ev bulmadan önce 2-3 hafta aynı otelde kaldık. Ne tür biri olduğunu hemen anladım. Taraftarlar Terim'in çalışma biçimine, karakterine, takımı yönetmesine, fikirlerine hemen aşık oldular."
"TERİM'İN SIRRI İKNA EDİCİLİĞİ"
Nuno Gomes: "Terim bizi her zaman yeteneklerimize ve niteliklerimize inandıran bir insandı. Bizi daha iyisini yapaya, rakip kim olursa olsun kazanmaya yönlendirirdi. Kararlılığıyla, inanışıyla bizi de inandırırdı. Sırrı ikna edici olmaktı. Bizi hep daha iyisini yapmaya teşvik ederdi. Sahada her birimiz canımızı dişimize takardık. Bize olan güvenini hep hissettik. Onun için savaşmaya hazırdık."
"BAŞARISI SÜRPRİZ DEĞİLDİ"
Fabio Rossitto: "Fatih Terim ile ilgili sadece güzel anılarım var. Floransa'ya geldiğinde büyük bir karizması ve önemli bir kişiliği olduğu hemen anlaşıldı. Güçlü ve ilgili bir adamla karşı karşıya olduğumuz çok açıktı. Galatasaray'dan hırslı, disiplinli, organize ve her şeyden önce çok büyük bir agresiflikle gelmişti. Çok büyük bir fark yaratan karizması vardı. Teknik direktör olduğu açıklandığında Terim'i tüm takım çok merak ediyorduk. Bazı yönlerden sürpriz değildi. Nasıl çok başarılı biri olduğunu hemen anladık."
"ŞU ANKİ BÜYÜK HOCALAR GİBİYDİ"
Fabio Rossitto: "Terim ile birlikte rakipten hiç korkmadan futbol oynardık. Harika bir kişilikti. Rakip takım Terim için o kadar da önemli değildi. Terim rakiplerine kafayı takmazdı, şu anki en büyük teknik direktörler gibi. Farkı yaratması gereken bizim oyunumuzdu ve Terim'in de bize aşılamaya çalıştığı zihniyet buydu."
"TERİM'İN EN BÜYÜK SİLAHI!"
Sandro Cois: "Fatih Terim, kısa süre içerisinde Fiorentina'daki tüm futbolcuların kafasının içine girmeyi başardı. Herkesi bir arada tuttu, oynayanları ve oynamayanları ortak hedefe yönlendirdi. Aslında, takımda çok az oynayan futbolcular bile Terim'i çok severdi. Herkesi işin içine dahil etmek konusunda eşsiz biriydi. Bence bu, Terim'in en büyük silahıydı."
"MOURINHO'DAN ÖNCEKİ MOURINHO'YDU"
Sandro Cois: "Avusturya'daki birkaç günlük kampta çok güzel kokan purolar içtiğini fark ettim. Ona bu puroları nerede bulabileceğimi sordum. Bana hiçbir yerde bulamayacağımı, bunların özel yapım olduğunu söyledi. İçmem için bu purolardan birkaç tane verdi. Floransa'ya döndükten 10 gün sonra, evime bir koli dolusu o purolardan geldi. Bu Terim'di işte! Karşılaştırma yapmam gerekirse Terim, Mourinho'dan önceki Mourinho'ydu! Çünkü, Mourinho gibi Terim de sizi ve ailenizi her açıdan mutlu etmek için çalışırdı. Terim, Mourinho kadar büyük kulüplerde şans bulamadı ve kupa kazanamadı ama bence bunun teknik direktörlük kalitesi açısından hiçbir önemi yok."
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