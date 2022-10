Eski öğrencileri Fatih Terim'i anlattı: 'Jose Mourinho'dan önce O vardı!

"EN İYİLERDEN BİRİYDİ"

Giuseppe Taglialatela: "Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz."