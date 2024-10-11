Euroleague'deki Türk derbisinde olay: 2 oyuncu da diskalifiye edildi

Karşılaşmanın 29. dakikasında Tarık Biberovic, turnike sonucu kaydettiği basketin ardından pota altında yerde kaldı. Aynı esnada Bryant da dengesini kaybederek yere düştü. Ardından ilk olarak Tarık'ın hamlesi üzerine iki oyuncu arasında fiziksel temas yaşandı. Takım arkadaşlarının ve hakemlerin araya girmesi üzerine gerginlik güçlükle önlendi.