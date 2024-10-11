Euroleague'deki Türk derbisinde olay: 2 oyuncu da diskalifiye edildi

Euroleague'deki Türk derbisinde olay: 2 oyuncu da diskalifiye edildi

THY Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 yendiği maçta Tarık Biberovic ve Elijah Bryant arasında kavga çıktı. İki oyuncu da diskalifiye edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2024 Cuma, 00:15
Euroleague'deki Türk derbisinde olay: 2 oyuncu da diskalifiye edildi

THY Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 2. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.

Euroleague'deki Türk derbisinde olay: 2 oyuncu da diskalifiye edildi

TARIK BİBEROVİC VE ELİJAH BRYANT DİSKALİFİYE EDİLDİ

Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic ile Elijah Bryant, diskalifiye edildi.

Euroleague'deki Türk derbisinde olay: 2 oyuncu da diskalifiye edildi

Karşılaşmanın 29. dakikasında Tarık Biberovic, turnike sonucu kaydettiği basketin ardından pota altında yerde kaldı. Aynı esnada Bryant da dengesini kaybederek yere düştü. Ardından ilk olarak Tarık'ın hamlesi üzerine iki oyuncu arasında fiziksel temas yaşandı. Takım arkadaşlarının ve hakemlerin araya girmesi üzerine gerginlik güçlükle önlendi.

Euroleague'deki Türk derbisinde olay: 2 oyuncu da diskalifiye edildi

Pozisyonu monitörden izleyen maçın hakemleri, Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ı oyundan ihraç etti.

Tarık Biberovic Elijah Bryant euroleague

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