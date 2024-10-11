Euroleague'deki Türk derbisinde olay: 2 oyuncu da diskalifiye edildi
THY Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 yendiği maçta Tarık Biberovic ve Elijah Bryant arasında kavga çıktı. İki oyuncu da diskalifiye edildi.
THY Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 2. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.
TARIK BİBEROVİC VE ELİJAH BRYANT DİSKALİFİYE EDİLDİ
Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic ile Elijah Bryant, diskalifiye edildi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Tarık Biberovic, turnike sonucu kaydettiği basketin ardından pota altında yerde kaldı. Aynı esnada Bryant da dengesini kaybederek yere düştü. Ardından ilk olarak Tarık'ın hamlesi üzerine iki oyuncu arasında fiziksel temas yaşandı. Takım arkadaşlarının ve hakemlerin araya girmesi üzerine gerginlik güçlükle önlendi.
Pozisyonu monitörden izleyen maçın hakemleri, Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ı oyundan ihraç etti.
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