Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİGDE 17. RANDEVU

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.