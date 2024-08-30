Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.00'de başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI BİTTİ
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.
Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.
Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.
OSAYI-SAMUEL'İN DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK
Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.
Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.
Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.
LİGDE 17. RANDEVU
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.
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