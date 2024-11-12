Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 9. haftasında kendi evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
THY EuroLeague'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Gordon Walter Herbert'in ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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