Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 9. haftasında kendi evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2024 Salı, 10:38
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Gordon Walter Herbert'in ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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