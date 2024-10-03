Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Saha olayları nedeniyle bugüne ertelenen mücadele saat 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 10:01
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Türk derbisi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Alagöz Holding, saha olayları nedeniyle ertelenen finalde Beşiktaş BOA ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircisiz oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk derbisi TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

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