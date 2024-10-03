Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe ile Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Saha olayları nedeniyle bugüne ertelenen mücadele saat 16:00'da başlayacak.
FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Türk derbisi heyecanı yaşanacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding, saha olayları nedeniyle ertelenen finalde Beşiktaş BOA ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircisiz oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk derbisi TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
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