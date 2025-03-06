Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Barry Ferguson'un ekibi Rangers ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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