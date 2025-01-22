Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Brian Priske'nin ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.
FEYENOORD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FEYENOORD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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