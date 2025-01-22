Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 14:43
Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Brian Priske'nin ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.

Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FEYENOORD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FEYENOORD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

En Çok Okunan Haberler