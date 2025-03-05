Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
05 Mart 2025 Çarşamba, 09:51
Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FEYENOORD - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FEYENOORD - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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