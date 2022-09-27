Flamengo'dan Gabriel 'Gabigol' Barbosa açıklaması: 'Türkler alamaz'

Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel'in Türkiye'ye gitmeyeceğini söyleyen Braz, "Eminim Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel oraya gitmez" açıklamasını yaptı. Marco Braz ayrıca, Gabigol'ün Flamengo'dan ayrılması halinde ilk tercih edeceği ülkenin İspanya ya da İngiltere olacağını da sözlerine ekledi.