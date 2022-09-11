Francesco Totti'den 'aldatılma' itirafı! 'Ağladım, depresyona girdim...'
"KÖPEK GİBİ ACI ÇEKTİM, AĞLADIM, DEPRESYONA GİRDİM"
Corriere Della Sera'ya konuşan Totti, "Geçen yıl Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Ilary'nin telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Depresyona girdim. Uykusuz geceler geçirdim. Artık ben, ben değildim" dedi.
Totti'nin ifadeleri şu şekilde:
"Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu."
"NOEMI İLE O ZAMANLAR ARKADAŞTIM..."
"Noemi ile ilk başta arkadaştım. Olimpico'da uzak oturduğumuz gün arkadaştık. O arkadaşlarıyla birlikte spora gitmiş, padel oynamış ve ardından Olimpico'ya gelmişler. Haberim yoktu. O an arkadaştık zaten. Arkadaşım olan birinin gelişinden haberim olsaydı yan yana otururduk, neden uzak oturmayı tercih edelim ki."
"FARK ETTİM Kİ BAŞKALARI DA VARMIŞ"
"Aldatıldığımı öğrendiğim o ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları..."
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