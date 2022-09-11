Francesco Totti'den 'aldatılma' itirafı! 'Ağladım, depresyona girdim...'

Totti'nin ifadeleri şu şekilde:

"Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu."