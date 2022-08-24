Frank Lampard'dan Beşiktaş ve Dele Alli sözleri

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:39
<p>Nijerya asıllı İngiliz orta saha Dele Alli'nin son durumu hakkında Everton menajeri Frank Lampard'dan açıklama geldi.</p>

Nijerya asıllı İngiliz orta saha Dele Alli'nin son durumu hakkında Everton menajeri Frank Lampard'dan açıklama geldi.

<p>İngiltere Premier Lig ekibi Everton menajeri Frank Lampard, Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli'nin Beşiktaş transferinin bitme aşamasına gelmesi sebebiyle kadroya alınmadığını doğruladı.</p>

İngiltere Premier Lig ekibi Everton menajeri Frank Lampard, Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli'nin Beşiktaş transferinin bitme aşamasına gelmesi sebebiyle kadroya alınmadığını doğruladı.

<p>Fletwood ile Carabao Cup'da oynadıkları ve 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldıkları maç öncesi Everton menajeri Frank Lampard, Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Dele Alli'nin durumu hakkında konuştu. Genç menajer açıklamasında; "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" sözlerini kullandı.</p>

Fletwood ile Carabao Cup'da oynadıkları ve 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldıkları maç öncesi Everton menajeri Frank Lampard, Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Dele Alli'nin durumu hakkında konuştu. Genç menajer açıklamasında; "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" sözlerini kullandı.

<p>Ada basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelişini geciktiren vergi durumunun çözüme kavuştuğu ve İngiliz futbolcunun Beşiktaş'a transferinin saatler sonra biteceği ifade edildi.</p>

Ada basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelişini geciktiren vergi durumunun çözüme kavuştuğu ve İngiliz futbolcunun Beşiktaş'a transferinin saatler sonra biteceği ifade edildi.

<p>Siyah-beyazlıların senelik 2.3 milyon Euro üzerinden anlaştığı Dele Alli'nin 1 yıllığına kiralık anlaştığı, eğer transfer opsiyonu ocak ayında kullanılmak istenirse 6 milyon Euro, sezon sonunda istenirse ise 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade ediliyor.</p>

Siyah-beyazlıların senelik 2.3 milyon Euro üzerinden anlaştığı Dele Alli'nin 1 yıllığına kiralık anlaştığı, eğer transfer opsiyonu ocak ayında kullanılmak istenirse 6 milyon Euro, sezon sonunda istenirse ise 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade ediliyor.

<p>Geçen yıl devre arasında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz olarak transfer olan 26 yaşındaki yıldız, Premier Lig'de bu sezon 2 maçta yalnızca 38 dakika forma giydi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Geçen yıl devre arasında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz olarak transfer olan 26 yaşındaki yıldız, Premier Lig'de bu sezon 2 maçta yalnızca 38 dakika forma giydi.

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