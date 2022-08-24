Frank Lampard'dan Beşiktaş ve Dele Alli sözleri

Fletwood ile Carabao Cup'da oynadıkları ve 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldıkları maç öncesi Everton menajeri Frank Lampard, Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Dele Alli'nin durumu hakkında konuştu. Genç menajer açıklamasında; "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" sözlerini kullandı.