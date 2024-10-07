Fransız futbolcu Ibrahima Konate'den dikkat çeken kıyafet!

Fransız futbolcu Ibrahima Konate'den dikkat çeken kıyafet!

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı kampına katılırken giydiği parlak yeşil kapüşonla dikkatleri üzerine çekti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2024 Pazartesi, 19:43
Fransız futbolcu Ibrahima Konate'den dikkat çeken kıyafet!

Liverpool'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın antrenmanına yeşil bir başlık giyerek geldi.

Fransız futbolcu Ibrahima Konate'den dikkat çeken kıyafet!

Konate, Fransa'nın Milletler Ligi'nde İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.

Fransız futbolcu Ibrahima Konate'den dikkat çeken kıyafet!

FERMUARLI YEŞİL KAPÜŞON GİYDİ

Yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet giyen Konate, arabasından indiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fransız futbolcu Ibrahima Konate'den dikkat çeken kıyafet!

"BENİ TANIMIYOR MUSUNUZ?"

Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek, "Beni tanımıyor musunuz? Tahmin etmeye çalışın" dedi.

Fransız savunma oyuncusu daha sonra kimliğini ortaya çıkarmak için kapüşonunu açtı. 

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