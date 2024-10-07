Fransız futbolcu Ibrahima Konate'den dikkat çeken kıyafet!
Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı kampına katılırken giydiği parlak yeşil kapüşonla dikkatleri üzerine çekti.
Liverpool'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın antrenmanına yeşil bir başlık giyerek geldi.
Konate, Fransa'nın Milletler Ligi'nde İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.
FERMUARLI YEŞİL KAPÜŞON GİYDİ
Yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet giyen Konate, arabasından indiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti.
"BENİ TANIMIYOR MUSUNUZ?"
Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek, "Beni tanımıyor musunuz? Tahmin etmeye çalışın" dedi.
Fransız savunma oyuncusu daha sonra kimliğini ortaya çıkarmak için kapüşonunu açtı.
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