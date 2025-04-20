Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
FULHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
FULHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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