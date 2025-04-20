Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 13:05
Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FULHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FULHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

chelsea fulham İngiltere Premier Lig canlı

En Çok Okunan Haberler