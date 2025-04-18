Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Jose Morais'in ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
GALATASARAY - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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