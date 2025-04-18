Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Tamer Öztürk
18 Nisan 2025 Cuma, 09:43
Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. 

Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Jose Morais'in ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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