Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 11:21
Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de hafta içi erteleme maçları oynanacak.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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