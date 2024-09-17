Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Süper Lig'de hafta içi erteleme maçları oynanacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi konuk edecek.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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