Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sport 1'den naklen yayımlanacak.
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