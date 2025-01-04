Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2025 Cumartesi, 09:46
Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sport 1'den naklen yayımlanacak.

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