Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bencillik istemiyor!

İlk 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gören sarı-kırmızılı takım, yalnızca 2 kez rakip fileleri havalandırabildi. Takım savunmasından memnun olmasına rağmen ofansif anlamda üretkenliğin zayıf olduğunu düşünen Buruk, özellikle kanatları emanet ettiği Kerem ve Yunus’tan üstün performans bekliyor.