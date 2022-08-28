Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bencillik istemiyor!
Geçen yıl sarı-kırmızılıların en golcü ismi Kerem ve Adana Demirspor’da attığı gollerle ön plana çıkan Yunus’un kaleyi düşünmekten çok asist yapmaya yönelmesini isteyen Buruk’un, "Topla buluştuğunuzda golden önce gol pasını düşünün… Dar alanda çalım atma yeteneğinizi kullanarak çizgiye inin ve içerdeki arkadaşlarınıza asist yapmayı öncelik haline getirin, bencilce kaleyi düşünmeyin" dediği öğrenildi.
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