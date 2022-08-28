Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bencillik istemiyor!

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 12:05
<p>Süper Lig’de zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk oyuncularına uyarılarda bulundu.</p>

Süper Lig’de zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk oyuncularına uyarılarda bulundu.

<p>Habertürk’ün haberine göre, ilk 3 haftada 2 galibiyet alınmasına karşın oynanan oyundan tatmin olmayan Buruk, Trabzonspor önünde rüştünü ispatlamak istiyor.</p>

Habertürk’ün haberine göre, ilk 3 haftada 2 galibiyet alınmasına karşın oynanan oyundan tatmin olmayan Buruk, Trabzonspor önünde rüştünü ispatlamak istiyor.

<p>İlk 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gören sarı-kırmızılı takım, yalnızca 2 kez rakip fileleri havalandırabildi. Takım savunmasından memnun olmasına rağmen ofansif anlamda üretkenliğin zayıf olduğunu düşünen Buruk, özellikle kanatları emanet ettiği Kerem ve Yunus’tan üstün performans bekliyor.</p>

İlk 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gören sarı-kırmızılı takım, yalnızca 2 kez rakip fileleri havalandırabildi. Takım savunmasından memnun olmasına rağmen ofansif anlamda üretkenliğin zayıf olduğunu düşünen Buruk, özellikle kanatları emanet ettiği Kerem ve Yunus’tan üstün performans bekliyor.

<p>Genç oyuncuların son oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında vasat performans göstermenin ardından oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren Okan hoca, Kerem ve Yunus’tan daha çok çizgiye inip orta yapmasını istedi.</p>

Genç oyuncuların son oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında vasat performans göstermenin ardından oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren Okan hoca, Kerem ve Yunus’tan daha çok çizgiye inip orta yapmasını istedi.

<p>Geçen yıl sarı-kırmızılıların en golcü ismi Kerem ve Adana Demirspor’da attığı gollerle ön plana çıkan Yunus’un kaleyi düşünmekten çok asist yapmaya yönelmesini isteyen Buruk’un, "Topla buluştuğunuzda golden önce gol pasını düşünün… Dar alanda çalım atma yeteneğinizi kullanarak çizgiye inin ve içerdeki arkadaşlarınıza asist yapmayı öncelik haline getirin, bencilce kaleyi düşünmeyin" dediği öğrenildi.  </p>

Geçen yıl sarı-kırmızılıların en golcü ismi Kerem ve Adana Demirspor’da attığı gollerle ön plana çıkan Yunus’un kaleyi düşünmekten çok asist yapmaya yönelmesini isteyen Buruk’un, "Topla buluştuğunuzda golden önce gol pasını düşünün… Dar alanda çalım atma yeteneğinizi kullanarak çizgiye inin ve içerdeki arkadaşlarınıza asist yapmayı öncelik haline getirin, bencilce kaleyi düşünmeyin" dediği öğrenildi.  

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