Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2024 Pazartesi, 10:50
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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