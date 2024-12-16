Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.00'de başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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