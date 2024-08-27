Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3-2'nin rövanşında kendi sahasında Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- Başkan Köksal'dan Cumhuriyet'e ilk açıklama
- Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Mahkeme tartışmalı ifade için ne diyor?
- MHP'li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi
- Doktorluk yaptığı hastanede yanlış teşhis konuldu
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?