Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2024 Salı, 09:17
Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3-2'nin rövanşında kendi sahasında Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayımlanacak.

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