Galatasaray'da 4 ayrılık kapıda!

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:05
<p>Galatasaray'da Torreira ve Sergio Oliveira'nın gelmesiyle orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu kulüp aramaya başladı. </p>

Galatasaray'da Torreira ve Sergio Oliveira'nın gelmesiyle orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu kulüp aramaya başladı. 

<p><strong>Sabah</strong>'ın haberine göre Taylan'a Ankaragücü, Alanya ve Gaziantep FK'dan teklif gelirken, Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.</p>

Sabah'ın haberine göre Taylan'a Ankaragücü, Alanya ve Gaziantep FK'dan teklif gelirken, Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

<p>Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında.</p>

Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında.

<p>Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak Abdülkerim, Yunus ve Kerem'i düşünüyor. Emre Akbaba ve Kazımcan da kontenjan nedeniyle forma şansı bulmaya yakın.</p>

Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak Abdülkerim, Yunus ve Kerem'i düşünüyor. Emre Akbaba ve Kazımcan da kontenjan nedeniyle forma şansı bulmaya yakın.

<p>2 Eylül 2019'da Erzurumspor'dan bedelsiz olarak gelen Taylan, Galatasaray'da 102 maçta 2 gol ve 9 asistle oynadı.</p>

2 Eylül 2019'da Erzurumspor'dan bedelsiz olarak gelen Taylan, Galatasaray'da 102 maçta 2 gol ve 9 asistle oynadı.

<p>Alanya'dan geçen sezon 4 milyon Euro bonservisle alınan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var.</p>

Alanya'dan geçen sezon 4 milyon Euro bonservisle alınan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var.

<p> Sarı-kırmızılı forma ile 126 maçı geride bırakan ve 2 gol-23 asist katkısı yapan Ömer Bayram'ın kontratı 2024'te bitiyor.</p>

 Sarı-kırmızılı forma ile 126 maçı geride bırakan ve 2 gol-23 asist katkısı yapan Ömer Bayram'ın kontratı 2024'te bitiyor.

<p>2020-21 sezonu öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshederek Rize'den ayrılıp G.Saray'a gelen oyuncu için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, usulsüz fesih kararı sonrasında 3 maç men ve 1.2 milyon Euro para cezası vermişti. Bu süreçte Oğulcan toplam 7 Avrupa ve lig maçında forma giyemedi.</p>

2020-21 sezonu öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshederek Rize'den ayrılıp G.Saray'a gelen oyuncu için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, usulsüz fesih kararı sonrasında 3 maç men ve 1.2 milyon Euro para cezası vermişti. Bu süreçte Oğulcan toplam 7 Avrupa ve lig maçında forma giyemedi.

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