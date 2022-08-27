Son Dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau'nun kiralandığını duyurdu!

Son dakika... Galatasaray, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-İttihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:55
Son Dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau'nun kiralandığını duyurdu!
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Galatasaray'da Rumen oyuncunun akıbeti belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Cicaldau'nun, sezon sonuna kadar El-İttihad Kalba'ya kiralandığı belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldau’nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir."

Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.


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