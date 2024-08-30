Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Avrupa kupalarında uygulanacak yeni formatta temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2024 Cuma, 16:19
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Kura çekimine 3. torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİMLER?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS takımları ile eşleşti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg maçları Rams Park'ta oynayacak. Deplasman maçlarında ise Ajax ile Johan Cruijff Arena'da, AZ Alkmaar ile AFAS Stadyumu'nda, Malmö ile Eleda Stadyumu'nda, RFS ile LNK Sporta Park'ta oynayacak.

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