Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg maçları Rams Park'ta oynayacak. Deplasman maçlarında ise Ajax ile Johan Cruijff Arena'da, AZ Alkmaar ile AFAS Stadyumu'nda, Malmö ile Eleda Stadyumu'nda, RFS ile LNK Sporta Park'ta oynayacak.