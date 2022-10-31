Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'e sürpriz talip

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:29
<p>Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı<strong> Dries Mertens</strong> için önemli bir gelişme yaşandı.</p>

Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı.

<p><strong>VISSEL KOBE İSTEDİ</strong></p> <p>Takvim’in haberine göre sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.</p>

VISSEL KOBE İSTEDİ

Takvim’in haberine göre sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.

<p><strong>İŞTE SUNULAN TEKLİF</strong></p> <p>Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.</p>

İŞTE SUNULAN TEKLİF

Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.

<p><strong>GALATASARAY İZİN VERECEK</strong></p> <p>Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için sarı-kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ileri sürüldü.</p>

GALATASARAY İZİN VERECEK

Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için sarı-kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ileri sürüldü.

<p><strong>VISSEL KOBE, GALATASARAY'A YABANCI DEĞİL</strong></p> <p>Vissel Kobe de Galatasaray için hiç de yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı-kırmızılı kulübe 2.6 milyon Euro ödenmişti.</p>

VISSEL KOBE, GALATASARAY'A YABANCI DEĞİL

Vissel Kobe de Galatasaray için hiç de yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı-kırmızılı kulübe 2.6 milyon Euro ödenmişti.

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