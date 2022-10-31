Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'e sürpriz talip
Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı.
VISSEL KOBE İSTEDİ
Takvim’in haberine göre sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.
İŞTE SUNULAN TEKLİF
Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.
GALATASARAY İZİN VERECEK
Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için sarı-kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ileri sürüldü.
VISSEL KOBE, GALATASARAY'A YABANCI DEĞİL
Vissel Kobe de Galatasaray için hiç de yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı-kırmızılı kulübe 2.6 milyon Euro ödenmişti.
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