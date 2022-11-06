Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi dünya gündemine oturdu

RMC SPORT: GALATASARAY'DA GERÇEK BİR YENİDEN DOĞUŞ

Fransa'dan RMC Sport, Galatasaray-Beşiktaş derbisine geniş yer ayırdı. RMC Sport maçın yıldızı Mauro Icardi'yi ön plana çıkarırken "İstanbul derbisinde Mauro Icardi'den muhteşem vole. Galatasaray'da gerçek bir yeniden doğuş" başlığını kullandı. Haberde "PSG'de hayalet gibi oynayan Mauro Icardi, Galatasaray'da küllerinden yeniden doğuyor. İki hafta önce Galatasaray'da ilk golünü kaydeden Icardi, Beşiktaş'a karşı muhteşem bir gol attı. Mauro sonunda alevlendi. Pochettino'nun talimatıyla PSG'de ölü gibiydi. Türkiye'de ikinci golünü voleyle attı ama ne gol! Peki, tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç mı? Gelecek gösterecek. Mauro Icardi'nin aklı tamamen futbola çevrilmiş görünüyor ki bu son aylarda her zaman böyle değildi. Türkiye'de oynadığı son üç lig maçında üç kez belirleyici oldu" denildi.