Galatasaraylı oyunculara 'Adana tostu' ikram edildi
Mavi lacivertli ekiple akşam saat 20.00’de oynanacak zorlu karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, dün hava yoluyla kente geldi. Sarı kırmızılı taraftarların coşku içerisinde karşıladığı yıldız futbolcular, otele yerleşti. Galatasaraylı oyunculara, 'Acı atıyorum ağabey’ sözüyle lezzeti Türkiye’ye yayılan ‘Adana tostu’ ikram edildi.
‘MİSAFİRİMİZE İKRAMDA BULUNDUK’
Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, Adana’nın kente gelen her takıma misafirperverliğini gösterdiğini kaydetti. Adanalılar olarak Galatasaray’ı en iyi şekilde misafir edeceklerinin altını çizen Kara, “Tostçu Mahmut olarak Adana’dan doğup büyüyen markamız, Türkiye’nin dört bir yanını sarmıştır. Avrupa’ya açılma hedefimizde ilerliyoruz. Adana Demirspor’umuz Süper Lig’de liderliğini sürdürüyor. Bizler de kentimize misafir olarak gelen Galatasaraylı oyunculara Adana tostumuzu ikram ettik. Centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir maç bekliyoruz” dedi.
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