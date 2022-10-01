Galatasaraylı oyunculara 'Adana tostu' ikram edildi

‘MİSAFİRİMİZE İKRAMDA BULUNDUK’

Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, Adana’nın kente gelen her takıma misafirperverliğini gösterdiğini kaydetti. Adanalılar olarak Galatasaray’ı en iyi şekilde misafir edeceklerinin altını çizen Kara, “Tostçu Mahmut olarak Adana’dan doğup büyüyen markamız, Türkiye’nin dört bir yanını sarmıştır. Avrupa’ya açılma hedefimizde ilerliyoruz. Adana Demirspor’umuz Süper Lig’de liderliğini sürdürüyor. Bizler de kentimize misafir olarak gelen Galatasaraylı oyunculara Adana tostumuzu ikram ettik. Centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir maç bekliyoruz” dedi.