Göztepe Tiago Çukur'u kiralamak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de futbol şubesi fiili olarak Rasmus Ankersen'in İngiltere merkezli Sports Republic spor yatırımları şirketi bünyesine geçip yeni sezon öncesi transferde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe'nin golcüsü için harekete geçti.