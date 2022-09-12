Göztepe'de Volkan Demirel sesleri

Demirel, teknik direktör olarak Fatih Karagümrük'ün başında ilk kez Göztepe'ye karşı Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıktı. O maçı Karagümrük 1-0 kazandı. İstanbul ekibiyle 22 karşılaşmaya çıkan 40 yaşındaki teknik direktör 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.