Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 2. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Paolo Zanetti'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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