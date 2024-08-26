Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Serie A'nın 2. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2024 Pazartesi, 11:21
Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.

Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Paolo Zanetti'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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