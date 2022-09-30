Hull City'nin teknik direktör adayları ortaya çıktı!

FATİH TERİM

Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, daha önce Milan Fiorentina ve Galatasaray gibi kulüpleri çalıştırdı. Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanmayı başaran 69 yaşındaki Terim, 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana boşta.