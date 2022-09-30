Hull City'nin teknik direktör adayları ortaya çıktı!

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 15:22
<p>Hull City'de menajer Şota Arveladze'nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına başladıklarını açıkladı. Hull'un yerel gazetesi Hull Daily Mail, teknik direktör adaylarıyla ilgili bir anket yayımladı ve ilginç isimlere yer verdi.</p>

Hull City'de menajer Şota Arveladze'nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına başladıklarını açıkladı. Hull'un yerel gazetesi Hull Daily Mail, teknik direktör adaylarıyla ilgili bir anket yayımladı ve ilginç isimlere yer verdi.

<p><strong>SEAN DYCHE </strong></p> <p>2012-13 sezonunda başına geldiği Burnley'i yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştıran 51 yaşındaki İngiliz teknik adam Sean Dyche, 15 Nisan 2022 tarihinden Burnley'den ayrıldığından beri boşta.</p>

SEAN DYCHE

2012-13 sezonunda başına geldiği Burnley'i yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştıran 51 yaşındaki İngiliz teknik adam Sean Dyche, 15 Nisan 2022 tarihinden Burnley'den ayrıldığından beri boşta.

<p><strong>FATİH TERİM</strong></p> <p>Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, daha önce Milan Fiorentina ve Galatasaray gibi kulüpleri çalıştırdı. Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanmayı başaran 69 yaşındaki Terim, 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana boşta.</p>

FATİH TERİM

Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, daha önce Milan Fiorentina ve Galatasaray gibi kulüpleri çalıştırdı. Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanmayı başaran 69 yaşındaki Terim, 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana boşta.

<p><strong>ROB EDWARDS</strong></p> <p>39 yaşındaki Gallerli teknik adam Rob Edwards, daha önce kariyerinde Forest Green ve Watford'u çalıştırdı. 26 Eylül 2022'de Watford'daki görevinden ayrılan Rob Edwards, henüz bir kulüple anlaşmış değil.</p>

ROB EDWARDS

39 yaşındaki Gallerli teknik adam Rob Edwards, daha önce kariyerinde Forest Green ve Watford'u çalıştırdı. 26 Eylül 2022'de Watford'daki görevinden ayrılan Rob Edwards, henüz bir kulüple anlaşmış değil.

<p><strong>ŞENOL GÜNEŞ</strong></p> <p>Yine Türk futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta başarılı sezonlar geçirdi. Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 70 yaşındaki Güneş, 10 Eylül 2021 tarihinde A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığından bu yana boşta.</p>

ŞENOL GÜNEŞ

Yine Türk futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta başarılı sezonlar geçirdi. Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 70 yaşındaki Güneş, 10 Eylül 2021 tarihinde A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığından bu yana boşta.

<p><strong>JAVI GRACIA</strong></p> <p>Kariyerinde Watford, Valencia, Malaga gibi takımlar çalıştıran 52 yaşındaki İspanyol teknik adam Javi Gracia, son olarak Al-Sadd kulübünde görev aldı. 15 Haziran 2022 tarihinde görevinden ayrılan Gracia, o tarihten bu yana boşta.</p>

JAVI GRACIA

Kariyerinde Watford, Valencia, Malaga gibi takımlar çalıştıran 52 yaşındaki İspanyol teknik adam Javi Gracia, son olarak Al-Sadd kulübünde görev aldı. 15 Haziran 2022 tarihinde görevinden ayrılan Gracia, o tarihten bu yana boşta.

<p><strong>SERGEN YALÇIN</strong></p> <p>Ankette ismi geçmese de Türk futbolseverler, sosyal medyada Hull City için Sergen Yalçın yakıştırması yaptı. Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı'nın arasının iyi olması, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin'in de soruları cevapsız bırakması iddiaları alevlendirdi.</p>

SERGEN YALÇIN

Ankette ismi geçmese de Türk futbolseverler, sosyal medyada Hull City için Sergen Yalçın yakıştırması yaptı. Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı'nın arasının iyi olması, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin'in de soruları cevapsız bırakması iddiaları alevlendirdi.

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