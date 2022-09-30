Hull City'nin teknik direktör adayları ortaya çıktı!
FATİH TERİM
Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, daha önce Milan Fiorentina ve Galatasaray gibi kulüpleri çalıştırdı. Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanmayı başaran 69 yaşındaki Terim, 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana boşta.
SERGEN YALÇIN
Ankette ismi geçmese de Türk futbolseverler, sosyal medyada Hull City için Sergen Yalçın yakıştırması yaptı. Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı'nın arasının iyi olması, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin'in de soruları cevapsız bırakması iddiaları alevlendirdi.
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