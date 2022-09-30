Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi!
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hull City, Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Şota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.
ACUN ILICALI: "GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADIK"
Kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sonucunda görüşlerimizin ortak olmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Şota ve Peter'a teşekkür ediyoruz. En büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyoruz. Şimdi odak noktamız Andy ile takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak" ifadelerine yer verdi.
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