Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İtalya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Suudi Arabistan'da Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2025 Perşembe, 12:22
Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. 

Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Suudi Arabistan'da Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

INTER - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Awal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

INTER ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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