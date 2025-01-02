Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İtalya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Suudi Arabistan'da Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Suudi Arabistan'da Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
INTER - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Awal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
INTER ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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