Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Inter, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT1 kanalından naklen yayımlanacak.
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