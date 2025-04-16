Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
16 Nisan 2025 Çarşamba, 11:27
Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT1 kanalından naklen yayımlanacak.

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