Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında kendi sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
10 Şubat 2025 Pazartesi, 12:17
Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı sürüyor.

Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.

Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.Federico La Penna

Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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