Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında kendi sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.
İNTER - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.Federico La Penna
İNTER - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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