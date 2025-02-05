İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 13:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2025 Çarşamba, 10:04
İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Kupası grup maçlarında ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Metin Akpunar'ın ekibi İskenderunspor ile karşılaşacak.

İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13:00'te başlayacak.

İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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