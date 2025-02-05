İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 13:00'te başlayacak.
Türkiye Kupası grup maçlarında ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Metin Akpunar'ın ekibi İskenderunspor ile karşılaşacak.
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13:00'te başlayacak.
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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