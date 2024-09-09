İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.
Luciano Spaletti yönetimindeki İtalya, deplasmanda Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.
İSRAİL - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Macaristan'daki Bozsik Arena'da oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.
İSRAİL - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor
- ORC'den dikkat çeken CHP anketi
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- MHP'li Büyükataman etkinliğe alınmadı, arbede çıktı
- Tunceli'de 4 asker şehit oldu!