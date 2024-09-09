İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2024 Pazartesi, 10:55
İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.

İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luciano Spaletti yönetimindeki İtalya, deplasmanda Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.

İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSRAİL - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan'daki Bozsik Arena'da oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.

İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSRAİL - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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