İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!
İsveç 1. Futbol Ligi (Allsvenskan) 100. sezonunu kutluyor. Ligdeki tüm takımlar için 100. sezonu onurlandırmak amacıyla tarihi (retro) formalar tasarlandı.
İsveç Ligi Allsvenskan, bu sezon 100. yılını kutluyor.
İSVEÇ TAKIMLARINDAN RETRO FORMALAR
İsveç Ligi'ndeki tüm takımlar da bu sezonu onurlandırmak amacıyla tarihi formalarını tekrardan gün yüzüne çıkardı.
IFK Norrköping, IF Brommapojkarna, ️AIK, Elfsborg ve Malmö gibi takımlar eski formalarını modern bir anlayışla yeniden tasarladı.
Sınırlı sayıda satışa sunulan formalar, taraftarların beğenisine sunuldu.
İSVEÇ LİGİ'NİN 100. YILI
Futbol İsveç'te 19. yüzyılın sonunda oynanmaya başlandı. Allsvenskan olarak isim değiştirmeden önce İsveç'in en yüksek ligi İsveç Serisi olarak adlandırılıyordu.
1924 yılında başlayan Allsvenskan'da 100 yıl boyunca toplam 67 kulüp mücadele etti. İsveç Ligi'nde bu takımların sadece 16'sı şampiyon oldu.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILINA ÖZEL FORMA
Süper Lig ekipleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel formalar tasarlamıştı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinin tasarladığı özel formalar satışa sunulmuş; taraftarların yüksek beğenisi ile karşılanmıştı.
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