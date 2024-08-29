İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!

İsveç 1. Futbol Ligi (Allsvenskan) 100. sezonunu kutluyor. Ligdeki tüm takımlar için 100. sezonu onurlandırmak amacıyla tarihi (retro) formalar tasarlandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2024 Perşembe, 12:54
İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!

İsveç Ligi Allsvenskan, bu sezon 100. yılını kutluyor.

İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!

İSVEÇ TAKIMLARINDAN RETRO FORMALAR

İsveç Ligi'ndeki tüm takımlar da bu sezonu onurlandırmak amacıyla tarihi formalarını tekrardan gün yüzüne çıkardı.

İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!

IFK Norrköping, IF Brommapojkarna, ️AIK, Elfsborg ve Malmö gibi takımlar eski formalarını modern bir anlayışla yeniden tasarladı.

İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!

Sınırlı sayıda satışa sunulan formalar, taraftarların beğenisine sunuldu.

İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!

İSVEÇ LİGİ'NİN 100. YILI

Futbol İsveç'te 19. yüzyılın sonunda oynanmaya başlandı. Allsvenskan olarak isim değiştirmeden önce İsveç'in en yüksek ligi İsveç Serisi olarak adlandırılıyordu.

1924 yılında başlayan Allsvenskan'da 100 yıl boyunca toplam 67 kulüp mücadele etti. İsveç Ligi'nde bu takımların sadece 16'sı şampiyon oldu.

İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILINA ÖZEL FORMA

Süper Lig ekipleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel formalar tasarlamıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinin tasarladığı özel formalar satışa sunulmuş; taraftarların yüksek beğenisi ile karşılanmıştı.

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