İsveç Ligi'nin 100. yılı anısına takımlardan tarihi forma!

İSVEÇ LİGİ'NİN 100. YILI

Futbol İsveç'te 19. yüzyılın sonunda oynanmaya başlandı. Allsvenskan olarak isim değiştirmeden önce İsveç'in en yüksek ligi İsveç Serisi olarak adlandırılıyordu.

1924 yılında başlayan Allsvenskan'da 100 yıl boyunca toplam 67 kulüp mücadele etti. İsveç Ligi'nde bu takımların sadece 16'sı şampiyon oldu.