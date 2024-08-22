J. Bialystok - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı sürüyor.
Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Adrian Siemieniec'in ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşı karşıya gelecek.
JAGİELLONİA BİALYSTOK - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Miejski Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
JAGİELLONİA BİALYSTOK - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovič'in yöneteceği mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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