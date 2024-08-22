J. Bialystok - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2024 Perşembe, 12:55
J. Bialystok - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı sürüyor.

J. Bialystok - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Adrian Siemieniec'in ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşı karşıya gelecek.

J. Bialystok - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JAGİELLONİA BİALYSTOK - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Miejski Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

J. Bialystok - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JAGİELLONİA BİALYSTOK - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovič'in yöneteceği mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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