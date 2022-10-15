Jorge Jesus ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçını izledi

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 09:29
<p>Fenerbahçe, Euroleague'in 2. haftasında kendi evinde Maccabi Playtika'yı 86-71 yendi.</p>

Fenerbahçe, Euroleague'in 2. haftasında kendi evinde Maccabi Playtika'yı 86-71 yendi.

<p>Zorlu mücadeleyi, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve sarı-lacivertlilerin orta sahası Mert Hakan Yandaş salondan takip etti.</p>

Zorlu mücadeleyi, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve sarı-lacivertlilerin orta sahası Mert Hakan Yandaş salondan takip etti.

<p>Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertlilerde futbol operasyon direktörü olarak görev yapan Marco Sampaio ile sık sık pozisyonlara dair tartıştı.</p>

Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertlilerde futbol operasyon direktörü olarak görev yapan Marco Sampaio ile sık sık pozisyonlara dair tartıştı.

<p>Öte yandan salonu dolduran Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.</p>

Öte yandan salonu dolduran Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.

mert hakan yandaş jorge jesus fenerbahçe fenerbahçe beko euroleague

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler