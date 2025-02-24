Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'İnsanlar beni ve onu öldürebilirdi'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından konuştu. Mourinho, Yusuf Akçiçek kararı için, "Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi" dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımın teknik direkörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mourinho'nun yaptığı açıklamalar şöyle:
"ÇOK ÇOK İYİ BİR HAKEM PERFORMANSI"
"Çok büyük, iyi bir maç olduğunu düşünüyorum bunun sebebi ise çok çok iyi bir hakem performansının olmasıydı. O, yeterli tecrübe ve dürüstlüğe sahipti, bu ormanda hayatta kalabilmek için."
"GENÇ OYUNCUMUZA KART ALDIRMAYA ÇALIŞTILAR"
"Rakibin çok üst düzey oyuncuları var ama onlarda benim savunmadığım bir profile dönüşüyorlar. Daha ilk dakikadan 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart aldırmaya çalıştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu."
"GENÇ OYUNCUMUZ HATA YAPSAYDI ONU DA BENİ DE ÖLDÜRÜRLERDİ"
"Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz. Çok iyi savunma yaptılar. Maçın en net pozisyonunda kalecileri harika bir kurtarış yaptı. Bizler de savunmadan çıkma konusunda daha iyi olabilirdik. Bugün savunmada oynattığımız genç oyuncu hata yapsaydı sanırım onu insanlar öldürürlerdi. Onu oynattığım için beni de öldürürlerdi ama sahanın en iyilerindendi."
"SİRK DEVAM EDERSE HİKAYENİN SONU FARKLI OLUR"
"Normal şartlar altında bu lig hala ortada derim. Normal şartlar nedir diye sorarsanız. Türkiye'deki hakemler bugünkü hakem performansına bakıp 'Ben de bugünkü hakem gibi üst düzey bir hakem olmak istiyorum' derlerse o zaman sezon sonunda iyi olan taraf şampiyonluğu göğüsler. Eğer sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse o zaman hikayenin sonu farklı olur."
"TEMİZ DEĞİL AMA İYİ BİR ORGANİZASYON"
"Bugün ilk defa maç oynamak için buraya geldiğim için her davranışlarında nasıl olduklarını hissettim. Çok iyi bir organizasyon, temiz değil ama iyi bir organizasyon"
VINCIC İLE NE KONUŞTU?
Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan Mourinho, "Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim" ifadelerini kullandı.
"KADİR SAĞLAM'A SÖYLEDİM"
Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam ile de konuştuğunu söyleyen Mourinho, "Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim" sözlerini sarf etti.
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