Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'İnsanlar beni ve onu öldürebilirdi'

"GENÇ OYUNCUMUZ HATA YAPSAYDI ONU DA BENİ DE ÖLDÜRÜRLERDİ"

"Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz. Çok iyi savunma yaptılar. Maçın en net pozisyonunda kalecileri harika bir kurtarış yaptı. Bizler de savunmadan çıkma konusunda daha iyi olabilirdik. Bugün savunmada oynattığımız genç oyuncu hata yapsaydı sanırım onu insanlar öldürürlerdi. Onu oynattığım için beni de öldürürlerdi ama sahanın en iyilerindendi."