Jose Mourinho'dan flaş Dursun Özbek açıklaması: 'Kendisi adına üzüldüm'

'UZUN ZAMANDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR ÇÜNKÜ'

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına da değinen Mourinho, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe ligde uzun zamandır şampiyon olamıyor çünkü Fenerbahçe kendisinden daha güçlü ve zorlu bir şeye karşı mücadele veriyor. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmememiz gerekiyor. Yarın çok zor bir maçımız var. Derbi maçını yeterince konuşmadık, dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. Rakibimizle puan farkını düşürdük, Slavia Prag'ı deplasmanda yendik. Camia olarak dengemizi kaybetmememiz gereken anlardayız."

Galibiyet ya da mağlubiyetlerde camia olarak dengenin korunması tavsiyesi veren tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın kaotik bir durumda bulunmadığını da ifade etti.