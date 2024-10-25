Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'UEFA turnuvalarında yer almayan bir takıma gideceğim'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-1 sona eren Manchester United maçının ardından açıklamalar yaptı. Gördüğü kırmızı karta tepki gösteren Mourinho, "Kırmızı kartla ilgili tek söyleyebileceğim şey şu; Herhalde Fenerbahçe'den sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir takıma gideceğim" dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho müsabaka sonrası açıklamalar yaptı.
Mourinho'nun açıklamaları şöyle:
"PERFORMANSIMIZ OLAĞANÜSTÜ"
"Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim."
KIRMIZI KART AÇIKLAMASI
"Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek söyleyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim herhalde."
OSAYI SAMUEL'İN SAKATLIĞI
"Kramp... Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi."
"HARİKA PERFORMANS SERGİLEDİ"
"Takımım 1. dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Daha iyi olan taraf bizdik. Onana harika kurtarışlar yaptı. Kaleyi bulan 1 şutları vardı ilk yarıda. United kısmında bir şeyler oldu, ne olduğunu söyleyemem ama Bright'ı kaybettik. UEFA listesinde bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Bu şartlar altında harika bir oyun oynadık. Normal şartlarda Manchester United'dan 1 puan almak iyidir ama bu şartlar altında 2 puan kaybettik."
"İNANILMAZ KURTARIŞ YAPTI"
"Onana iki inanılmaz kurtarış yaptı. Kalecim o ana kadar kurtarış yapmamıştı ama Onana 10 saniye içinde iki imkansız kurtarış yaptı. Sonucu belirleyen Onana oldu. Yirmi kurtarış yapmadı ama inanılmaz iki kurtarış yaptı."
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