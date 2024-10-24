Jose Mourinho'dan İngiliz basınına flaş sözler: 'Hiçbir şey kazanamamalarının bir sebebi var'

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarına konuştu. Mourinho, hakemlerden şikayet ederek, "Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan İngiliz basınına flaş sözler: 'Hiçbir şey kazanamamalarının bir sebebi var'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 16:49

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları maç öncesinde Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın hakem kararları nedeniyle son on yıldır şampiyon olamadığını açıkladı.

İngiliz kanalı TNT'ye röportaj veren Jose Mourinho, Türkiye'de Fenerbahçe'nin hakem kararlarından ciddi şekilde sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

"HİÇBİR ŞEY KAZANAMADILAR"

Samsunspor deplasmanında skorun 2-2 olduğu sırada İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını söyleyen Jose Mourinho, "Son maçımız 2-2 berabere bitti. Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe. Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Jose Mourinho, "Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var" diyerek sarı-lacivertlilerin hakem kararlarıyla şampiyonluk yarışlarında engellendiğine vurgu yaptı.

Fenerbahçe - Manchester United maçı saat 22:00'de başlayacak.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #manchester united #uefa avrupa ligi

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