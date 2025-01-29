Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında kendi sahasında Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2025 Çarşamba, 14:20
Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica ile karşılaşacak.

Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma tabii Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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