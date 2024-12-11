Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2024 Çarşamba, 10:51
Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.

Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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