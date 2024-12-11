Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Arnavutköy'de sürpriz hasat: Sanki hiç toplanmamış gibi
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki