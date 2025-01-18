Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Serie A'nın 21. haftasında sahasında Milan karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 12:58
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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