Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 21. haftasında sahasında Milan karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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