Juventus, Atalanta ile puanları paylaştı!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Atalanta ile Juventus 1-1 berabere kaldı.

Juventus, Atalanta ile puanları paylaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:23

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus 1-1 berabere kaldı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Juventus'un golünü 54. dakikada Pierre Kalulu atarken, Atalanta'nın golünü 78. dakikada Mateo Retegui kaydetti.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 90 dakika sahada kalırken, Atalanta'ta Nicolo Zaniolo 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte bu sezon Serie A'da 20 maçta 7 galibiyet 13 beraberliğe ulaşan Juventus 34 puana ulaşırken, Atalanta puanını 43'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus evinde Milan ile karşılaşırken, Atalanta sahasında Napoli ile karşılaşacak.


Etiketler: #Atalanta #juventus #Kenan Yıldız #Nicolo Zaniolo

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