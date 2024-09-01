Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

Juventus, İtalya Serie A'nın 3. haftasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2024 Pazar, 14:57
Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.

Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

JUVENTUS - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

JUVENTUS - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

juventus roma İtalya Serie A

En Çok Okunan Haberler