Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?
Juventus, İtalya Serie A'nın 3. haftasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
JUVENTUS - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
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